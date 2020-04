Groep 8 van basisschool De Sluis hoopt dat musical en eindfeest nog door kunnen gaan

ANNA PAULOWNA - Voor de leerlingen in groep 8 is het nu een spannende tijd. Zij staan aan de vooravond van hun vervolgopleiding. Grote vraag is of zij het huidige schooljaar nog een beetje vrolijk kunnen afsluiten of dat er een stil afscheid komt van de basisschool.

"We hebben nog het geluk dat we op kamp zijn geweest", vertelt Olivier, één van de leerlingen van basisschool De Sluis in Anna Paulowna via een videogesprek. "Alleen de musical gaat misschien niet door. Dat is wel raar. En dan komt er ook geen eindfeest."

Belangrijk jaar

"Dit is voor de leerlingen het belangrijkste jaar", zegt meester Daniël Troost terwijl hij zijn klas aan het voorbereiden is op een nieuwe lesdag. "Dit is de afronding van de basisschool en dat moet altijd een feest worden."

Vanavond komt minister-president Rutte waarschijnlijk met meer informatie over het vervolg van dit schooljaar. Inmiddels zitten de leerlingen alweer zes weken thuis en het is maar de vraag of er wat verandert na de meivakantie. "Je hebt nu minder school", vertelt Amy. "Dat is wel fijn. Maar het is stom dat je je vrienden niet meer kan zien."

Afronding

Een goede afronding van al die jaren op je oude school is belangrijk, zeggen de kinderen: "Anders moet je het jaar afsluiten via je laptop. Daar wordt niet iedereen even blij van", zegt Olivier. "Het is wel vervelend. Dit is het laatste jaar nu op de basisschool met je vrienden. En dan zou het wel fijn zijn als je een leuke afsluiting had", vult Amy aan.

"Je merkt echt dat de kinderen er mee bezig zijn", legt meester Troost uit. "Ik breng het als docent dan ook duidelijk in zodat er een goede tijdlijn is, dan weten ze dat ze nieuws kunnen verwachten. Ze zijn vooral bezig met de vraag gaat het wel door of niet en niet zozeer wat de minister-president precies zegt. Het is meer gericht op de beleving."

De kinderen hopen in ieder geval dat er vanavond iets van goed nieuws komt: "Ja, dat we toch weer naar school kunnen. Maar dan wel in aangepaste vorm. Dat ze daar iets voor bedenken, of zo", zegt Olivier. "Natuurlijk is het de hoop dat we elkaar steeds meer live kunnen zien", vult meester Troost aan. "Maar anders vinden we een alternatief. We gaan in ieder geval dit jaar goed afsluiten."