Noord-Hollandse schoolbesturen wachten crisisoverleg over corona af

Schoolleiders deden vanmiddag, slechts enkele uren voor het crisisoverleg van het kabinet over nieuwe maatregelen omtrent het oprukkende coronavirus, een dringende oproep: de scholen moeten sluiten. "Het is ondenkbaar dat er nu nog scholen open zijn. Kijk naar Italië. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs moeten we verspreiding van het virus voorkomen", zegt Petra van Haren van de Algemene Vereniging van Schoolleiders tegen de NOS.

Commissie ingesteld

Zo laat SOPOH, een scholenkoepel van basisscholen in de gemeente Haarlemmermeer, weten dat er nog geen concrete plannen klaarliggen voor sluiting. "We hebben wel een commissie ingesteld die ons kan voorbereiden op een eventuele sluiting."

Ook scholenkoepel Ronduit in Alkmaar laat weten het nieuws in de gaten te houden. "Wij gaan hier uiteraard ook kijken naar de persconferentie die later in de middag gegeven wordt, en dan volgen we uiteraard de lijn van het RIVM."