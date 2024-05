Aziatische hoornaars doden is volgens boswachter Lucien onnodig: "Laat ze met rust"

De Aziatische hoornaar is nu nog niet te vinden in natuurgebied Het Zwanenwater bij Callantsoog, de werkplek van boswachter Lucien Knol. De Europese hoornaar leeft er wel al jaren en wordt ook veelvuldig door voorbijgangers gespot. Het frustreert de boswachter dat de hoornaar als iets bedreigends wordt gezien en ze ook vaak gedood worden.

"Ik lees in de media vaak dat het (Aziatische hoornaar, red.) een verschrikkelijke bedreiging is voor de inheemse bijen en het een horrorhoornaar is", vertelt Knol, "maar deze dieren hebben geen interesse in mensen. Ze komen niet op je limonade of zoetigheid af, maar ze vangen wel vliegen en muggen en af en toe pakken ze wel eens een bij uit een honingbijennest. Maar als daar af en toe een paar van worden opgegeten, dan merk je dat niet eens."

Vaker gespot

Op steeds meer plekken in Noord-Holland rukt de Aziatische hoornaar op. Zo ook laatst in een Alkmaarse woonwijk, onder een pergola. Een speciaal bestrijdingsteam heeft het nest toen geruimd.

Een nest onder de pergola kan dan misschien vervelend zijn voor bewoners, maar volgens boswachter Lucien doen die beestjes in de meeste gevallen geen vlieg kwaad. "Die zitten met hun nesten vaak tien meter boven de grond en dat zullen mensen niet eens in de gaten hebben, denk ik. Je moet gewoon niet bij het nest komen en dat gaan verstoren, dat is logisch. Als je ze verstoort, dan word je aangevallen."

Op Instagram was eerder al te lezen hoe boswachters van Het Zwanenwater denken over de 'horrorverhalen' over hoornaars (tekst gaat door onder het bericht)