Speciaal team bestrijdt nesten Aziatische hoornaar: eerste kennismaking in Alkmaar

Ook in Alkmaar is het raak op het gebied van de Aziatische hoornaar. Afgelopen week is het eerste bekende Aziatische hoornaar nest in de regio bestreden. "Het is bijzonder dat het eerste nest nu is gevonden", vertelt Leonie Kooiman van The AH-Team West-Friesland.

The AH-Team West-Friesland komt in actie bij een melding van een Aziatische hoornaar. De afkorting AH staat dan ook voor Aziatische hoornaar. Het team bestaat uit een groep van meerdere imkers die de insecten maar ook de bijen in Nederland willen beschermen tegen het dier. Ze roepen mensen op om een melding te maken bij het zien van een Aziatische hoornaar, als onderdeel van de Nederlandse bijenhouders vereniging.

Bij een melding gaat het als volgt: "Het nest wordt aangemeld op Waarneming.nl. Aan de hand daarvan gaan wij dan op zoek naar het nest en kijken we of het ook echt een Aziatische hoornaar is", legt Leonie uit. "Indien dat het geval is gaan we over tot het verwijderen van het nest."

Dit is niet de eerste keer dat het team uitrukt voor een melding van de Aziatische hoornaar. Ze zijn al langere tijd bezig met het ruimen van nesten van de Aziatische hoornaar. Het is wel de eerste keer in dit jaar. "We weten dat als we een nest hebben weggehaald dat 95 procent van de groep die gevlucht is in de buurt blijft van waar het nieuwe nest komt. Maar we hadden eigenlijk verwacht dat we volgend jaar pas weer een nest hoefden te ruimen", zegt Leonie.

Zomerse verhuizing

Vaak zit een deel van de nesten in het voorjaar in een vogelhuisje. "Op dit moment zijn alleen de koninginnen actief en zijn de nesten nog redelijk gemakkelijk te vinden." In de zomer verplaatsen de Aziatische hoornaars zich naar grotere nesten. "De nesten zijn dan veel moeilijker te vinden", vertelt Leonie. "De nesten zitten dan heel hoog in de bomen, heel moeilijk te zien. We moeten dan door de bladeren zoeken om te kunnen weten waar het nest zit."

"Het grootste probleem van de Aziatische hoornaar is dat hij actief insecten wegvangt", begint Leonie. "Ook de honingbij ziet hij als prooi. Hij jaagt actief voor de bijenkasten wat ervoor zorgt dat de bijen niet meer genoeg buiten komen en te weinig eten binnenkrijgen." Dit zorgt voor verzwakking van bijenvolken.

"De Aziatische hoornaar moordt geen hele volken uit, maar dit kan zeker effect hebben op de bestuiving van onder andere fruitbomen in Nederland." Er loopt volop onderzoek dat probeert aan te stellen of de Aziatische hoornaar ook echt een probleem met de bestuiving veroorzaakt. "Wij willen absoluut niet op de zaken vooruitlopen en wachten het onderzoek af. De kans lijkt ons wel aanwezig", besluit Leonie.