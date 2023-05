Noord-Hollandse natuur overspoeld door nieuwe exotische soorten: vloek of zegen?

Er worden steeds vaker nesten van gespot in Nederland: de monsterwesp. Moeten we echt zo bang zijn voor de Aziatische hoornaar, zoals 'ie eigenlijk heet?

Postma: "Ach, welnee. Hij is helemaal niet zo gevaarlijk. De angst bestaat bij bijenhouders, omdat ze voor honingbijen gevaarlijk zijn. Het is als een vos die kippen pakt. Wilde bijen hebben van de hoornaar maar weinig te duchten. En het is waar: hij is een stuk groter dan de gewone wesp, maar een stukje kleiner dan de Europese hoornaar die hier al veel langer rondvliegt. Daarnaast, de steek is net zo gevaarlijk als die van de gewone wesp. Het is wel pijnlijker, want er zit wel meer gif in."

Kleijn: "Het is moeilijk te zeggen hoe bang we voor deze wesp moeten zijn. Hij is hier door de mens gekomen en verspreidt zich vrij snel. Hoe groot de invloed op de natuur zal zijn, durf ik niet zo goed te zeggen."

Nog zo'n invasieve soort is de Amerikaanse rivierkreeft, hoe gevaarlijk is die?

Postma: "Om te beginnen: deze gaan nooit meer weg. In de eerste periode dat ze hier zijn, krijg je een explosie. Andere dieren weten nog helemaal niet hoe ze dat ding moeten opvreten. In andere landen zien we dat vissen na een jaar of 10 doorkrijgen dat de beesten verschalen. Dan pakken ze hun kans. Het is een echte lekkernij en is ook nog eens een grote bron aan eiwit."

Kleijn: "Die vreten alles op wat er in de sloten leeft. Daarnaast nemen ze ook ziektes mee die voor henzelf niet zo gevaarlijk zijn, maar wel voor onze eigen rivierkreeft wel. Die sterft dan uit. Het is echt zo dat de natuur zichzelf kan regelen, maar dan moet je de mens wegdenken. Door ons staat de natuur al zo onder druk, dat als er ook nog een invasie soort bijkomt het wel een erg lastig verhaal wordt."

Tekst gaat verder onder de foto