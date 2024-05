Weer ongeluk op beruchte kruising in Slootdorp: voetganger aangereden door vrachtwagen

Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8.40 uur. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend. De voetganger liep, volgens de politie, op de Molenweg aan de kant van de Nieuwesluizervaart en richting de kruising met de Nieuwesluizerweg.

De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Regelmatig ongelukken

De Nieuwesluizerweg staat bekend als een weg waar regelmatig ongelukken gebeuren. In de afgelopen vijf jaar zijn er dertig ongelukken gebeurd, waaronder ook fatale botsingen. Vorige week was er nog een ernstig ongeluk op dezelfde kruising als waar nu de botsing was.

Exact een jaar geleden werd gesproken over een plan om de weg grondig aan te pakken en veiliger te maken. De conclusie was toen al dat er snel iets moest gebeuren.