Meerdere gewonden en beknelling na botsing op beruchte weg in Slootdorp

De politie denkt dat een van de twee bestuurders de ander geen voorrang heeft gegeven. Een tegenligger, die op de Nieuwesluizerweg reed, probeerde de botsing nog te vermijden.

Dat lukte niet: na de botsing reed de auto met daarin vier inzittenden - langs een boom - rechtstreeks een drooggevallen sloot in. Meerdere mensen in die auto raakten gewond. De bestuurder van de andere auto zat na het ongeluk bekneld in de auto. Nadat diegene was bevrijd, is het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Vanwege politie-onderzoek was de weg enige tijd dicht.

Regelmatig ongelukken

De Nieuwesluizerweg staat bekend als een weg waar regelmatig ongelukken gebeuren. In de afgelopen vijf jaar zijn er dertig ongelukken gebeurd, waaronder ook fatale botsingen. Vorig jaar werd gesproken over een plan om de weg grondig aan te pakken en veiliger te maken. "Het maakt me niet uit wat er gebeurt", zei een omwonende toen, "als het maar veiliger wordt."