Gemeente wil Nieuwesluizerweg veiliger, buurt hoopt op oplossing levensgevaarlijke weg

De Nieuwesluizerweg van Slootdorp naar Wieringerwaard staat bekend als een gevaarlijke weg waar de afgelopen jaren veel ongelukken zijn gebeurd. Daarom is de gemeente van plan om de weg, zoals zij zeggen, 'goed aan te pakken'. Gisteravond werden omwonenden op de hoogte gesteld van de ideeën en was er ruimte voor inbreng. Na afloop was de boodschap van de omwonenden duidelijk: er moet snel iets gebeuren aan deze onveilige weg.

Het is de afgelopen jaren al vaak mis gegaan op de Nieuwesluizerweg, die van beide kanten meerdere kruisingen heeft met boeren wegen. Zo was het in februari nog raak: een vrachtwagen botste toen tegen een personenauto aan en de passagier raakte gewond. Volgens een getuige kwam de auto toen op de Nieuwesluizerweg aanrijden en wilde die de Molenweg oversteken. De vrachtwagen zou hem geen voorrang hebben gegeven. Deze automobilist overleefde het ongeluk, maar dat is niet in alle gevallen zo. In december 2020 overleed een automobilist uit Anna Paulowna omdat hij bij de kruising tussen de Nieuwesluizerweg en de Ulkeweg van de weg raakte en tegen een transformatorhuis botste. De zaal in het dorpshuis in Slootdorp was gisteravond goed gevuld met omwonenden, en veel van hen hebben het soms al meerdere malen goed fout zien gaan op de weg. Zo ook een bewoner uit Slootdorp, die als vrachtwagenchauffeur in 2009 een ongeluk op de weg heeft gehad.

"Het maakt me dus niet uit wat er gebeurt, als het maar veiliger wordt" Bewoner Slootdorp

"Ik reed op de kruising van de Molenweg. Een man was verblind door de laagstaande zon en had mijn tankwagen nooit aan zien komen. Hij reed hierdoor op de verkeerde kant van de weghelft en we botsten tegen elkaar aan. De vrouw was op slag dood en de man heeft nog een tijdje in coma gelegen, maar is ook overleden. Het maakt me dus niet uit wat er gebeurt, als het maar veiliger wordt. Ik gun niemand wat er met mij toen is overkomen. Het zet je hele leven op zijn kop", vertelt de man. Tekst gaat door onder de foto's

Gert Veenstra, die al ruim 39 jaar aan de weg woont, heeft al meerdere keren mensen moeten helpen na een ongeluk. Ook laatst ging het ter hoogte van zijn boerderij weer mis. "Ze zat op de linkerkant van de weg en schrok van een tegenligger. Ze draaide het stuur om en kwam zo tot stilstand in het hek van mijn buurman. En dat was al de vierde keer dat daar iemand doorheen reed", vertelt Veenstra. Dertig ongelukken En zo kunnen de buurtbewoners nog wel uren doorgaan over alle nare ervaringen langs hun weg. Uit cijfers blijkt dat in de periode van 2018-2023 in totaal 30 ongevallen zijn geweest. Reden genoeg dus voor de gemeente om samen met ingenieursbureau IV-infra met ideeën te komen om de weg veiliger te maken. De medewerker van IV-infra deelde gisteravond deze ideeën met de bewoners. Onder andere een verbreding van de weg, een bredere berm, een fietsbrug over het Waardkanaal en middeneilanden op de weg bij de kruisingen kwamen aan bod. Het ingenieursbureau gebruikte hierbij de Westerterpweg, die een aantal jaar geleden volledig werd aangepakt en verbreed, als voorbeeld. Dat is volgens IV-infra bij de Nieuwesluizerweg ook nodig, omdat deze slechts zes meter breed is. "Dat is erg smal." 'Levensgevaarlijk' De bewoners kregen na de presentatie zelf ook nog de kans om te reageren en de meningen waren erg verdeeld. Het woord 'levensgevaarlijk' viel geregeld, dus kwamen buurtbewoners met ideeën als een rotonde bij de kruisingen, een maximale snelheid van 60 kilometer per uur en stopborden bij elke kruising.

"Het duurt nog zó lang voor dit gerealiseerd gaat worden" Co Kamst, Veilig Verkeer Nederland afdeling Wieringerland