Omgetoverde keeper Kayne van Oevelen debuteert bij Volendam: "Sinds m'n 14e pas keeper"

Tegen Go Ahead Eagles verloor Volendam de laatste competitiewedstrijd. Trainer Regillio Simons, die onlangs bekend maakte te vertrekken, zag een exemplarische wedstrijd. Zijn ploeg benutte de kansen niet en liep tegen onnodige tegengoals aan. Voor Simons komt er een einde aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal. "Het was mooi."

