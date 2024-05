Trainer Regillio Simons slaat boek FC Volendam dicht en vertrekt

Regillio Simons zit zondag in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles voor de laatste keer op de bank als trainer FC Volendam. Volgens algemeen directeur Frans ten Berge is bij de aanstelling in december afgesproken dat Simons bij handhaving in de eredivisie zou aanblijven en bij degradatie vertrekt. Assistent-trainer Michael Dingsdag blijft wél.