Handbalsters VOC verliezen eerste kampioenskraker: "Ons zelden zo slecht gezien"

Na de pauze leek er een kantelpunt te komen. De regerend landskampioen drong aan en maakte het Venlo bij vlagen erg moeilijk. Desondanks bleef de definitieve ommekeer uit. Na het eindsignaal was het verschil nog maar één punt: 28-29. "We begonnen gewoon niet goed. We konden niet in de flow komen en Venlo bleef scoren. Dat is erg jammer", aldus speelster Loïs van Vliet.

