Talentenfabriek VOC levert ineens zes internationals: "Dit is uitzonderlijk"

"Het is niet te vergelijken met andere clubs uit de eredivisie", zegt Van der Vorst. Bij VOC komen veel speelsters van buitenaf om uiteindelijk de stap te maken. Daardoor is het team doorgaans erg jong en moet het ieder jaar weer bouwen met nieuwelingen. "Wij scouten niet. Speelsters komen naar ons toe", zegt Zeldenthuis, die merkt dat de club een ongelooflijke aantrekkingskracht heeft. "Al hele jonge speelsters willen graag bij ons spelen. We kijken dan goed of dat past, want we willen geen zes keepsters in een team hebben bijvoorbeeld."

Het Nederlands team speelt zondag om 18.00 uur in Almere met zes speelsters van VOC de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland. "Ik heb er wel heel veel zin in. Bovengemiddeld veel zin in. Ik ben heel benieuwd hoe vol het gaat zitten. Er komt veel familie kijken", aldus Van der Voost.