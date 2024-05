Ajax speelt gelijk tegen degradant Vitesse

Amine Boutrah opende de score voor Vitesse en Josip Sutalo maakte gelijk voor Ajax. Kacper Kozlowski schoot Vitesse in de 78e minuut opnieuw op voorsprong (2-1).

Vitesse verdwijnt na 35 jaar uit de eredivisie en het is nog steeds onduidelijk of de club volgend seizoen in de eerste divisie mag uitkomen. Vitesse doet er alles aan om de licentiecommissie van de KNVB te overtuigen dat het voldoende geld heeft om in de eerste divisie te kunnen uitkomen.

