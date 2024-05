Foto's laten enorme schade na woningbrand Huizen zien, politie sluit opzet niet uit

Bovenstaande foto's zijn gisteren in Bureau NH getoond. Het laat duidelijk zien dat een gedeelte van de woning veranderde in een zwarte aslaag.

Buren komen die zondagavond in actie als ze het brandalarm horen afgaan en heftige rookontwikkeling zien. De eigenaren van het huis zijn op dat moment niet thuis. De buren forceren de achterdeur en proberen de brand te blussen. Uiteindelijk komt de brandweer eraan te pas.

Aangestoken?

"De schade is fors. Mogelijk is de brand aangestoken", zegt de politie. "Heb jij iets verdachts gezien, mogelijk eerder die dag al? Of heb je camerabeelden hangen in de omgeving? Meld het ons."