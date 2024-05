Dodelijke slangenschimmel gevonden in Naardermeer: zo help je verspreiding te voorkomen

Dat nu duidelijk is dat de schimmel in Nederland voorkomt, betekent niet dat de onderzoekers achterover kunnen leunen. "We zijn nu bezig met vervolgonderzoek. We zoeken actief ringslangen op en nemen een huidswab. Daarvoor halen we een wattenstaafje over de huid." Zo hopen de onderzoekers vast te stellen of meer slangen besmet zijn, en met welke variant van de schimmel ze besmet zijn.

Bij de besmette slang in het Naardermeer is één variant gevonden. "Maar we weten dat er bij slangen in gevangenschap meerdere varianten aanwezig zijn", aldus Stark. En dat is een groot risico. "Want hybridisatie (vermenging, red.) van de stammen kan extreem dodelijk zijn. Zo heeft een Aziatische schimmel ervoor gezorgd dat 90 à 95 procent van de populatie vuursalamanders in Zuid-Limburg is verdwenen", schetst hij een doemscenario.

Ringslang verleiden

Dat scenario zou niet alleen een regelrechte ramp voor de diersoort zijn, maar ook voor de Natuurgroep Aalsmeer. Zij proberen de slang sinds kort namelijk te verleiden zijn huidige territorium - de contreien van het Amsterdamse Bos - in zuidelijke richting uit te breiden.

Ze hopen dat hij via de Westeinderplassen naar Leimuiden wil trekken. Daarvoor leggen ze broeihopen aan waar de vrouwtjes hun eieren in kwijt kunnen. Vrijwilliger Jos Valentin van de Natuurgroep laat weten dat in die omgeving in ieder geval nog geen kenmerken van de schimmel zijn gezien. "We letten er wel op, want wellicht is het al wel via Amsterdam onderweg."

