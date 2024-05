Geen date, maar gewelddadig beroofd: celstraf voor twintiger die man in de val lokte

De 25-jarige man uit Wieringerwerf maakte via een datingsite een afspraak met de man en ging in oktober 2023 samen met zeven anderen naar een donkere, afgelegen parkeerplaats langs de A7 in Berkhout. Na het afzetten van de groep reed G. S. naar het station in Hoorn waar hij het slachtoffer moest ophalen.

Eenmaal op de parkeerplaats aangekomen, kwamen twee medeverdachten met bivakmutsen op tevoorschijn. Ze slaan en schoppen de man en het slachtoffer kreeg vervolgens een touw om zijn nek en iets wat lijkt op een vuurwapen wordt tegen zijn hoofd gedrukt.

"Geef je telefoon", zou er zijn gezegd. Het drietal maakte uiteindelijk de telefoon en een rugtas met inhoud buit en vluchtten weg. Het slachtoffer bleef alleen achter, met een gebroken vinger en letsel aan het gezicht.

De verdachte vertelde twee weken geleden bij de rechtbank dat hij een ondergeschikte rol speelde in de groep. "Er werd mij verteld dat ik de man moest ophalen van het station." Een vriend deed volgens hem het grovere werk, zoals het sturen van de appjes. "Later op de avond vertelde die dat hij een date had geregeld. En dat we de man zouden laten schrikken", zegt hij daarover. Op de zitting zei hij spijt te hebben van zijn daad.

In de val gelokt

De Noord-Hollandse rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij met de medeverdachten het slachtoffer op ‘doortrapte wijze in de val heeft gelokt’ en zich totaal niet heeft bekommerd om het slachtoffer. "Het spreekt voor zich dat de handelswijze van de verdachte en mededaders een bijzonder angstige ervaring voor het slachtoffer moet zijn geweest. En dat hij hier nog lange tijd gevoelens van angst en onveiligheid door zal ervaren", aldus de rechter.

De verdachte kreeg achttien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De opgelegde straf is lager dan de strafeis van het Openbaar Ministerie. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 7.000 euro betalen.