Naar 'date' gelokte man gewelddadig beroofd: "Was een bijna-doodervaring"

Het slachtoffer van de gewelddadige beroving heeft nog steeds veel last van wat er in oktober 2023 gebeurd is. "Met mijn hart in de keel sta ik nu voor u. Mijn leven is veranderd, wat ik heb meegemaakt zou niemand moeten ervaren", vertelt hij vandaag in de rechtbank. "Het is een gebeurtenis die in mijn dromen herbeleefd wordt. Ik dacht dat ik het niet zou overleven, het was een bijna-doodervaring."

Hij kan zijn werk bij een zaadveredelingsbedrijf nooit meer uitvoeren omdat hij door blijvend letsel arbeidsongeschikt is verklaard.

Volgens justitie ligt er genoeg bewijs op tafel. Ze nemen de beroving hoog op omdat de man, volgens hen, is aangevallen vanwege zijn geaardheid. "De verdachte heeft daarmee de onvrijheid vergroot om te zijn wie je bent", aldus de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie eist 21 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. De uitspraak van de rechter is over twee weken.