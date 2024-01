Man denkt op date te gaan, maar treft drietal met vuurwapen aan op Berkhoutse parkeerplaats

Een man is oktober vorig jaar op gewelddadige wijze beroofd van zijn mobiele telefoon en rugtas op parkeerplaats De Koggen langs de A7 in Berkhout. Het slachtoffer zou daar iemand ontmoeten met wie hij op een datingsite had afgesproken. Maar in plaats van een ‘leuke date’ kreeg hij een touw om zijn nek en een vuurwapen tegen zijn hoofd gedrukt.

Een verlaten parkeerplaats, foto ter illustratie - Foto: Craiyon

Toen de man rond 21.45 uur aankwam op de afgesproken plek, drongen echter drie mannen zijn auto binnen. Het slachtoffer kreeg een touw om zijn nek en een vuurwapen tegen zijn hoofd gedrukt, waarna hij met geweld werd gedwongen om zijn spullen af te geven. Nadat hij zijn mobiele telefoon en rugtas mét inhoud aan de overvallers had gegeven, gingen zij er met de buit vandoor. Eén van de overvallers is de 24-jarige G. van der S. uit Wieringerwerf, zo werd gisteren tijdens een inleidende zitting duidelijk. Hij werd kort na de overval opgepakt door de politie en zit sindsdien in de gevangenis. Begin dit jaar heeft hij in een politieverhoor de diefstal van een mobiele telefoon bekend. De andere twee zijn inmiddels weer op vrije voeten maar blijven verdachte. Of hij tussentijds vrijkomt, wordt morgen bekend. De strafzaak wordt op 30 april inhoudelijk behandeld.