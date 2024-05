Reigers en kraaien beschoten met luchtbuks, dieren ernstig verwond

'Zelden meegemaakt'

Willem Kamp werkt op de ambulance van de Dierenbescherming in Hoofddorp en moet de beschoten vogels eerste hulp verlenen. "Zoveel beschoten vogels achter elkaar, dat heb ik de afgelopen jaren zelden meegemaakt." Hij brengt de gewonde vogels zo snel mogelijk naar het Vogelhospitaal. "Oppervlakkige wonden proberen we zelf te verzorgen. Maar als het heel ernstig is, gaan we soms eerst langs een dierenarts."

Kamp heeft er geen woorden voor dat sommige mensen het blijkbaar nodig vinden om vogels te beschieten. "Welk weldenkend mens doet nou zoiets? Het is verschrikkelijk en de vogels hebben er ook heel veel pijn van."

