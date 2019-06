'Vogeldokter' over doodgeschoten ooievaar: ''Dit gebeurt veel te vaak''

'S-GRAVELAND - "Wat voor een sukkel is er nou weer bezig geweest", dacht Erik Bruinning van Vogelhospitaal Naarden toen de beschoten ooievaar van de week werd binnengebracht. Gisteren overleed de vogel. Schieten op een vogel gebeurt volgens de vogelverzorger veel te vaak.

Het dier werd dinsdagavond opgenomen in het vogelziekenhuis. Aanvankelijk was nog niet duidelijk dat de ooievaar was beschoten, maar leek hij enkel gewond te zijn. "Tot onze grote schrik troffen we een bukskogel aan in de wond en een zichtbare plaats van inslag", aldus het Vogelhospitaal Naarden.

Vervolgens is de ooievaar door een dokter meegenomen voor een operatie. "Twee pogingen om het dier met pennen te stabiliseren zijn helaas mislukt. We hebben hem moeten laten inslapen."

Bruinning vindt het dieptriest en volgens hem loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar deze zaak. "Hopelijk vinden we de dader."

Bekijk hier het hele interview met Bruinning.



Bruinning liet ook nog weten dat de boswachter op dit moment zoekt naar of de ooievaar een nest had met kleintjes.