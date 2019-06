Ooievaar beschoten: dierenopvang hoopt met pin vleugel te redden

'S-GRAVELAND - Een ooievaar is gisteravond in 's-Graveland met een luchtbuks beschoten. Het dier heeft de aanval overleefd, maar raakte wel zwaargewond aan de linkervleugel. De dierenopvang hoopt nu met een pin de vleugel te redden.

Aanvankelijk was nog niet duidelijk dat de ooievaar was beschoten, maar leek hij enkel gewond te zijn. "Tot onze grote schrik troffen we een bukskogel aan in de wond en een zichtbare plaats van inslag", aldus het Vogelhospitaal Naarden, die het dier opving. "Dit alles wijst er op dat het dier van korte afstand is neergeschoten."

De ooievaar is vandaag meegenomen door de dierenarts. Hij gaat proberen met een pin de breuk te herstellen en de vleugel te redden. "Al zal het een langzaam en moeizaam herstel zijn in verband met infecties, toch vonden we dat dit slachtoffer van zinloos geweld alle mogelijke hulp verdient die we het kunnen geven."

Lees ook: Zwaan voor ogen voorbijganger afgeschoten: "Dat doe je niet"

De politie is vanmorgen bij het vogelhospitaal geweest. "De agenten zetten het uit bij de desbetreffende ambtenaar", zegt Erik Bruinning van het hospitaal. Verder komt vanmiddag de boswachter om het een en ander te onderzoeken.

Vorige maand werd in Overijssel een ooievaar uit het nest geschoten, wat een storm van verontwaardiging ontketende. De overgebleven ooievaar bleef door het ontbreken van zijn maatje op het nest zitten en dreigde te verhongeren. Een reddingsactie werd op touw gezet, waarna de eieren in een broedmachine werden uitgebroed.