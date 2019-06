Ooievaar bezwijkt alsnog aan beschieting: vogelhospitaal jaagt op dader

'S-GRAVELAND - De ooievaar die dinsdagavond is beschoten, heeft de aanval toch niet overleefd. Ondanks meerdere pogingen is het de dierenarts niet gelukt om de vleugel te redden, waarna vandaag is besloten om het dier te laten inslapen. Erik Bruinning van het Vogelhospitaal Naarden is woedend: "De schutter heeft alsnog zijn zin gekregen."

De dierenarts hoopte een pin in de vleugel te kunnen zetten, waardoor het dier weer zou kunnen vliegen. Aanvankelijk zag het er gunstig uit en leek de ooievaar het te redden. Dat het toch niet lukte, kwam onverwacht. Bruinning: "Hij zou nooit meer zijn vleugel zou kunnen gebruiken, dus hebben we besloten hem te laten inslapen."

Maar hier moet het niet bij blijven, vindt Bruinning. "Ik hoop dat de dader wordt gepakt, al was het maar om de kosten van de operatie te vergoeden." Een deel ervan is betaald door giften, maar voor het andere deel draait het hospitaal zelf op. Van de dierenmishandeling is officieel aangifte gedaan bij de politie.

Korte afstand

De ooievaar werd dinsdagavond binnengebracht bij het vogelhospitaal. Het bleek dat hij van korte afstand was neergeschoten: in de wond troffen de verzorgers namelijk een bukskogel aan en een zichtbare plaats van inslag.

Veel mensen moesten hierdoor terugdenken aan de ooievaar die vorige maand in Overijssel uit zijn nest werd geschoten. Om de eieren te redden, werd de overgebleven ooievaar van het nest gehaald, zodat de eieren in een broedmachine konden worden uitgebroed.