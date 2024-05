Vanavond nog één keer zeldzaam noorderlicht: "20 jaar geleden voor het laatst zo goed te zien"

Op sociale media regende het de afgelopen dagen van de magische kiekjes van een groen, roze, paars, blauw en geel gekleurde lucht. Het noorderlicht, voorheen voorbehouden aan landen als IJsland, Noorwegen of Zweden, was ineens heel dichtbij.

Piek is geweest

Wie er geen genoeg van kan krijgen of de afgelopen nachten wel wat beters te doen had, krijgt vannacht een laatste kans om het lichtverschijnsel te bewonderen. "Het zou vanavond ook zichtbaar moeten zijn", vertelt Floris Lafeber, meteoroloog bij Weeronline. "Maar zo sterk als eergisteren en gisteren wordt het niet meer. De piek is echt wel geweest, na vannacht is het zo goed als voorbij."

Het goede nieuws is dat Noord-Holland een regio is waar het lichtverschijnsel waarschijnlijk extra spectaculair oogt. "Maar dan moet je wel langs de kust of op het Waddengebied zijn", aldus Lafeber. "En de lucht moet helder zijn met minimale lichtvervuiling, dus zo min mogelijk kunstmatig licht."

Zonnevlam

Dat het lichtverschijnsel zo goed zichtbaar is met het blote oog komt door de sterkste zonnestorm in ruim twintig jaar. "Bij ons was de zonnevlam die langskwam erg actief terwijl het hier helder en donker was, dat zijn ideale omstandigheden."

De meteoroloog vertelt dat je een paar dagen van tevoren het noorderlicht kunt voorspellen. Maar zo bijzonder als de afgelopen dagen, dat wordt het waarschijnlijk sowieso niet snel meer. Lafeber: "Twintig jaar geleden was het voor het laatst zó goed te zien met het blote oog. Dat wordt het waarschijnlijk niet snel meer."

Vannacht was het noorderlicht weer goed zichtbaar in onze regio. Hieronder een greep uit de foto's die op sociale media zijn geplaatst.