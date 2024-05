Noorderlicht schitterde vannacht boven Enkhuizen

Met het Noorderlicht is er vannacht een kleurrijk einde gekomen aan Bevrijdingsdag. Boven het IJsselmeer bij Enkhuizen was het natuurverschijnsel goed zichtbaar, dus ging hobbyfotograaf René Postel eropuit. Hij moest er wat voor over hebben, maar werd niet teleurgesteld. "Het is een halfuur goed te zien geweest met m'n camera."