Ondanks race tegen de klok blijft Rijsenhouts oorlogsmuseum gewoon open

Maar dat heeft dan weer gevolgen voor het museum, dat tijdens de bouwvak in augustus drie weken de tijd heeft om de hele inboedel van het nog oude gedeelte naar de vernieuwde ruimtes te verhuizen. Een monsterklus, zeker voor een legertje vrijwilligers op leeftijd.

"Het is een proces wat al jaren speelt", gaat De Raaf verder: "In totaal duurt dit traject denk ik al wel een jaar of acht, er is zelfs een aantal jaar geweest waarin we niet eens in het fort mochten blijven." Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het is een uitdaging gebleken om open te blijven terwijl er aan het fort wordt gesleuteld.

Hoe dan ook niet dicht

Ondanks dat gaat het museum gewoon door met activiteiten organiseren. Gisteren vlogen nog vier historische Fokker-gevechtsvliegtuigen over ter herinnering aan de piloten die begin mei 1940 streden tegen de nazi's.

De vier Fokker Four-toestellen vlogen richting Nieuwkoop in Zuid-Holland, waar een gedenkteken werd onthuld ter nagedachtenis van een crash van een Fokker D21, die door de nazi's was beschoten.

De piloot van dat toestel, Koos Roos, ontsnapte aan de dood door zijn schietstoel te gebruiken, maar raakte wel zwaargewond. Hij herstelde, maar overleed na de oorlog alsnog bij een vliegongeluk. In 1956 crashte hij met een Hiller-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht.

De resten van Roos' toestel behoren inmiddels tot de collectie van het museum in Rijsenhout.

