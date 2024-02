Oorlogsmuseum Rijsenhout houdt uitverkoop, maar 'de pareltjes houden we zelf'

Liefhebbers van historische radio's en militaire voorwerpen konden afgelopen weekend hun slag slaan in Rijsenhout. Het CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum deed een deel van de collectie van de hand. Ze willen ruimte maken in het depot, nu de renovatie van hun gebouw over enkele maanden compleet is.

Voor de liefhebbers die op de uitverkoop zijn afgekomen is het speuren naar het juiste onderdeeltje. Ventilatoren, elektroden, stroomvoeding, wie iets nodig had, moest er op tijd bij zijn. De beste spullen waren volgens Pas al vroeg weg: "Ze stonden hier stipt om 10.30 uur voor de ingang, want sommige spullen kom je niet zomaar aan."

Maar op een gegeven moment zit de opslag vol. Om dat te vermijden werd er dit weekend vooral afstand gedaan van radio-onderdelen, vertelt Gerrit Pas. Hij is vrijwilliger en zogeheten radiozendamateur bij het museum. "De pareltjes houden we zelf, maar alle objecten waar we nu afstand van doen zijn bedoeld om radioliefhebbers de kans te geven hun eigen systemen thuis te restaureren. Zo heeft iedereen er lol aan."

Die spullen komen overal en nergens vandaan, vertelt vrijwilliger Rick Franke: "We verzamelen natuurlijk zelf objecten met een bepaald historisch belang. Maar er zijn ook heel veel mensen die dit soort spullen op zolder hebben staan en het na hun dood doneren. Daar zijn we altijd heel dankbaar voor."

De renovatie van het fort heeft aardig wat voeten in aarde, vertelt Franke: "Naast dat je de collectie op orde wil krijgen, moeten we ook alle spullen straks naar de 'nieuwe' helft van het fort verhuizen, zodat ze het 'oude' gedeelte waar we nu in gepropt zitten, kunnen aanpakken. Wij hebben dat natuurlijk niet in een dag verhuisd. Ook daar komen we wel uit."

Het museum beschikt over veertig vrijwilligers, die allemaal meehelpen met de verhuizing. Maar meer handen zijn altijd welkom, vertelt Franke: "Van die veertig hebben we zo'n zestien mensen die echt vaak mee kunnen helpen. Dan moet je je voorstellen dat die groep straks zo snel mogelijk de hele collectie van duizenden voorwerpen moet verhuizen, inclusief vitrines en de hele inboedel. Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken."