Acht opgepakte betogers UvA-protest langer vast

In totaal zijn 22 opgepakte demonstranten voorgeleid aan de rechter-commissaris. "De overige veertien mogen in vrijheid de verdere procedure afwachten", aldus de rechtbank. Afgelopen maandagmiddag begon een reeks protesten bij gebouwen van de UvA.

Demonstranten willen afdwingen dat de universiteit alle banden met Israëlische organisaties verbreekt. Betogers zetten onder meer tenten op de Roeterseilandcampus op en brachten een nacht door op het Binnengasthuisterrein. De politie heeft tientallen demonstranten opgepakt.

Of opgepakte betogers na hun aanhouding direct weer worden vrijgelaten of worden voorgeleid, is afhankelijk van waar ze van worden verdacht, zo zei het Openbaar Ministerie eerder. Dat kan bijvoorbeeld openlijke geweldpleging zijn of poging tot zware mishandeling.

Spoeddebat

In een spoeddebat moet burgemeester van Amsterdam Femke Halsema vanmiddag uitleg geven over de keuzes die zij samen met de driehoek (burgemeester, politie en justitie). AT5 zendt dit debat live uit en is hier te volgen.