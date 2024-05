Rector magnificus UvA weet niet met wie hij om tafel zat: "Droegen gezichtsbedekkende kleding"

Een dag nadat de demonstranten het terrein hadden ingenomen, voerde Verbeek twee gesprekken met de demonstranten in de hoop samen tot een oplossing te komen, iets wat uiteindelijk niet gebeurde. Aan het begin van de avond deed de UvA aangifte en werd het terrein ontruimd door de ME.

Omdat een deel van hen gezichtsbedekkende kleding droeg, was het voor Verbeek onduidelijk met wie hij precies om de tafel zat. "Ik denk dat het belangrijk is dat je dat weet", zei Verbeek tegen Nieuwsuur, "maar het is ook belangrijk dat je probeert om te de-escaleren."

Met de studenten die de afgelopen dagen om de tafel gingen met de UvA, zit een nieuw gesprek er vooralsnog niet meer in: "Verder praten maakt het wel heel moeilijk", zegt Verbeek, "het is belangrijk om te weten met wie je aan tafel zit. Mensen die zulke vernielingen hebben aangericht, daar wil je niet mee in gesprek."

Aangifte

Na de ontruiming kreeg de UvA veel kritiek van actievoerders en mensen die zich achter de actie schaarden. Zo zou er tijdens een van de gesprekken al aangifte gedaan zijn. Dat laatste ontkent Verbeek pertinent: "De aangifte is na het laatste gesprek gebeurt, ik zat er bij toen de aangifte werd gedaan."