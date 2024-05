Molen in videoclip van Joost Klein tijdens optreden niet te zien, toch was het 'supertof'

Het zal niemand ontgaan zijn dat Joost Klein met het nummer Europapa door is naar de finale van het Eurovisie Songfestival. Toch was er een grote afwezige gisteravond in Malmö. Molen De Breek in Oosthuizen, die het decor vormt in de videoclip van Europapa, was nergens te bekennen op de schermen tijdens de halve finale. "Het was wel jammer maar daar ging het natuurlijk niet om", zegt de beheerder Samantha van den Bos.