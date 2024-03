De inzending van Joost Klein voor het Eurovisie Songfestival valt tot nu toe goed in Europa. Iemand die daar erg blij van wordt is Roel van Rijsewijk, de beheerder van molen De Breek in het buurtschap Etersheim (gemeente Edam-Volendam). De molen dient als decor voor de videoclip, die inmiddels al bijna vier miljoen keer is bekeken. Het maakt hem trots: "Er is geen Hollandser plekje dan dit!"