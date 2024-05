Brieven voor overleden dierbaren veranderen in bloemenveld op Aalsmeerse begraafplaats

"Lieve papa en mama, wat mis ik de mooie, warme momenten van thuiskomen", leest Diana van Egmond de brief aan haar overleden ouders voor. Ze bezoekt hun graf nog regelmatig, maar heeft er eigenlijk nooit aan gedacht om een geschreven boodschap voor hen achter te laten.

"Gek genoeg heb ik alleen mooie brieven geschreven toen de begrafenis was." Nu de brievenbus er staat is Diana even gaan zitten voor wat mooie woorden. "Toen dacht ik: wat mooi eigenlijk. Als je opgegroeid bent in een warm gezin met heel veel liefdevolle momenten is het fijn om dat op te schrijven." Dat haar brief onbeantwoord zal blijven, maakt haar niets uit.

Had ik nog maar...

"Dat is het leven", zegt de Aalsmeerse nuchter. De brievenbus voor hemelpost is een initiatief van vriendin Marion Weij, die in haar werk vaak met de dood te maken heeft. "Ik werk met ouderen met dementie en heb ook een tijdje in de rouwverwerking gezeten", vertelt ze aan NH. "Ik merk dat nabestaanden heel vaak zoiets hebben van: had ik nog maar dit... of als ik dit nog zou kunnen zeggen..."

Die gevoelens kunnen ze kwijt in de hemelpost. "Eén keer in de zoveel tijd wordt de bus geleegd en gaan de brieven in het veldje hiernaast de grond in. Dan hopen we dat de zaden die erin zitten letterlijk tot bloei komen. De vergeet-me-nietjes kunnen dan bij het graf van de gemiste dierbaren worden neergelegd."