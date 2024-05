Politiek in actie door 'oneerlijke behandeling' natuurvergunning Schiphol

Schiphol schrijft in een reactie over de opgekochte stikstofrechten: 'Van die rechten kwam 30 procent ten goede aan de natuur en wat we te veel hebben gekocht, geven we graag gratis aan provincies om PAS-melders te helpen'.



Fractievoorzitter Ingrid de Sain van BBB Noord-Holland: "Dat is volgens mij niet correct, want als ze dat zouden hebben gedaan, zouden ze die cijfers wel openbaar maken. Het lijkt erop dat Schiphol te veel heeft opgekocht, zodat ze maar genoeg zouden hebben. En Schiphol kan dat om omdat het bulkt van het geld."