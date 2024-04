Provincie helpt boeren: stikstofbank moet lucht geven

In principe is het de opdracht van het Rijk om het probleem van de PAS-melders op te lossen, maar nu kiest de provincie Noord-Holland ervoor om heft in eigen hand te nemen.

"De onzekerheid bij PAS-melders is groot. Het gaat bij deze ondernemers vaak ook om gezinnen", legt de Sain uit. "Als er een handhavingsverzoek zou komen bij deze boeren, zitten ze in het nauw. En ze konden ook geen nieuwe vergunning meer aanvragen." De Sain vindt het een oneerlijke en nijpende situatie voor de gedupeerden en is blij dat er vanuit de provincie een oplossing klaarstaat.

Eerst zien, dan geloven

Noord-Holland gaat vrije stikstofruimte dus onderbrengen in de zogenoemde stikstofbank, waarmee ze de PAS-melders hoopt te kunnen helpen. Vrije ruimte ontstaan bijvoorbeeld door bedrijfsbeëindiging, of als een bedrijf nog wat ruimte in zijn natuurvergunning over heeft. Dergelijke banken bestaan al voor woningbouw en verduurzaming van industrie.

De Sain kan zich, naast opluchting, ook voorstellen dat PAS-melders wellicht nog sceptisch zijn over de stikstofruimtes. "Het geeft ondernemers hoop, maar aan de andere kant kunnen ze ook denken 'eerst zien, dan geloven'. De provincie is afhankelijk van de stikstofruimtes die er vrijkomen, die moeten wel eerst worden aangeboden."

De provincie roept ondernemers die stikstofruimte willen aanbieden op om contact op te nemen via [email protected], om zo de stikstofbank te vullen.