Het bizarre jaar van Ingrid: van koeien in eigen stal naar fractievoorzitter BBB

Ondanks een gebrek aan politieke ervaring spraken toch bijna 100.000 Noord-Hollanders vertrouwen in haar uit. Dus ging BBB-fractievoorzitter Ingrid de Sain (54) van haar eigen melkveehouderij in Schellinkhout naar het provinciehuis in Haarlem. Ze is er nog steeds lichtelijk verbaasd over. "Er is geschiedenis geschreven."

"Ik ga niet alleen voor boeren de politiek in, óók voor de burgers", was haar boodschap toen de nieuwbakken lijsttrekker Ingrid de Sain (54) - inmiddels fractievoorzitter van Noord-Holland - half november 2022 bekendmaakte dat ze de politiek in ging. Ze was tot voor kort trouw CDA-stemmer.

De BoerenBurgerBeweging (BBB) beleefde sindsdien een jaar vol hoogtepunten. Als nieuwkomer denderde de partij groots binnen in West-Friesland, en ook in de provincie won het razendsnel terrein. Dit keer was het aan de BBB, als grootste partij in Noord-Holland, om de onderhandelingen te starten. "Het was een intensieve periode met vele gesprekken en visies, maar we zijn ontzettend trots op wat we afgelopen jaar als fractie hebben neergezet", blikt ze terug op de verkiezingsuitslag en het bereikte coalitieakkoord.

Ander geluid

NH spreekt haar aan het einde van het jaar in het laatste huis van het West-Friese slingerdorpje Schellinkhout. Hét huis waar ze jarenlang met haar man Gerard een melkveehouderij met 110 koeien heeft gerund, voordat ze ‘verhuisde’ naar het provinciehuis in Haarlem – zo'n 60 kilometer verderop.

Het was ook de plek waar we haar troffen vlak na de verpletterende verkiezingsoverwinning voor de Provinciale Staten. Een terugkeer naar vertrouwd terrein, zoals ze het zelf noemt. "Dan loop je even door de stal en dan komt het geluk meteen weer bovendrijven. Hier liggen toch je roots."

