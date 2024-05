De strijd is verloren: de Aziatische hoornaar is geland in 't Gooi

De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, wat wil zeggen dat het beest niet oorspronkelijk voorkomt in Nederland. Dankzij klimaatverandering vinden dieren die nooit eerder hier gewoond hebben, tegenwoordig ook een thuis in ons land. De Aziatische hoornaar is waarschijnlijk ooit per ongeluk geïmporteerd, maar kan blijkbaar prima overleven in ons, steeds minder, koude landje.

En inmiddels is de 'zwarte wesp' dus ook geland in 't Gooi. Petra Vosters, een imker uit Huizen, weet dat het dier gezien is in Naarden, Crailo en Huizen. In totaal al vier nesten. Wat waarschijnlijk betekent dat er vorig jaar een nest gemist is bij het bestrijden. In Huizen is nu zelfs een koningin gevangen en op sterk water gezet.

500 skippyballen, 12 kilo insecten per nest

Het vangen van een koningin is cruciaal bij het bestrijden van de Aziatische hoornaar. Zij maakt namelijk eerst een 'embryonaal nest' met dertig werkers. Dat eerste onderkomen, vaak te vinden in schuren of onder afdakjes, heeft nog de grootte van een tennis- of voetbal. Met de dertig nieuwe onderdanen die daar uit komen, bouwt de koningin dan, in struiken of hoge bomen, een nieuwe behuizing.

Dit nieuwe nest heeft de omvang van een skippybal en kan meer dan duizend hoornaars bevatten. Maar vervelender is dat het nest vijfhonderd nieuwe koninginnen kan voortbrengen, die elk op den duur weer een eigen skippybal kunnen gaan bouwen. Aziatische hoornaars doen aan de wet van de grote getallen, zo blijkt. Vosters legt namelijk uit dat voor elk nest er twaalf kilo aan insecten nodig is om de larven te voeden.