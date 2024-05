Buurtbewoner ontdekt verhoogde radioactieve straling in Dirkshorn

Door een oplettende buurtbewoner voeren het RIVM en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vandaag meerdere metingen uit in de fundering van de Ingenieur Krabbeweg in Dirkshorn. Deze bewoner merkte tijdens een meting in de bocht van deze weg namelijk op dat er een verhoogde radioactieve straling aanwezig is in de weg.

"Hij heeft op deze weg een lichte verhoging gemeten en dat gemeld aan de ANVS", vertelt Erik Lammers van ANVS. "Met speciale meetapparatuur zijn we hier nu samen met het RIVM om te kijken wat de bron is van het verhoogde stralingsniveau. Dat gaan we proberen vandaag vast te stellen."

Omwonenden

De werkzaamheden zorgen voor wat nieuwsgierige omwonenden. Al is niet iedereen op de hoogte van het onderzoek. "Ze zijn extra capaciteit voor het lichtnet aan het aanbrengen", vertelt de onwetende Wilma Koedijk, die een paar honderd meter verderop woont.

Ook Jeffrey Hofman, die met zijn huis uitkijkt op de Ingenieur Krabbeweg, had geen idee. "Ik hoorde net van alles en zag toen het busje staan, maar wist er niks van." Toch is er van zorgen bij deze buurtbewoner geen sprake. "Het zal nooit ernstig zijn, want er lopen geen mensen met maanpakken rond", grapt Wil Wortel uit Tuitjenhorn.

