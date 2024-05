Weer groot onderhoud Schiphol: nu is de Buitenveldertbaan aan de beurt

De Kaagbaan is in tegenstelling tot de Buitenveldertbaan een voorkeursbaan van de luchthaven, omdat de aanvliegroutes over dunbevolkt gebied lopen. Daarom was het effect voor de omgeving groot toen deze baan moest sluiten. Toen werd de Aalsmeerbaan vaker ingezet, wat opgemerkt werd in onder andere Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn.

Verwachte overlast in regio Amsterdam

Dat de Schiphol-Oostbaan tijdens het onderhoud aan de Buitenveldertbaan wordt ingezet, zal het grootste verschil opleveren voor omwonenden. Deze baan is meestal in gebruik voor klein luchtverkeer, privéjets en helikopters en wordt eigenlijk alleen ingezet voor grotere, commerciële vliegtuigen bij een zuidwesterstorm.



Nu zal het dus vaker kunnen gebeuren dat er grotere toestellen vliegen vanuit de richting van Volendam en Monnickendam en dat deze vrij laag over Amsterdam-Noord en de Amsterdamse binnenstad heenvliegen. Daarna zullen ze over Oud Zuid en de Nieuwe Meer dalen voor de landing op Schiphol.