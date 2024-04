Omwonenden Schiphol opgelucht: Kaagbaan na lang onderhoud weer open

Het onderhoud werd bewust in de rustigere en wat koelere maanden gepland, zodat het tijdens de meivakantie achter de rug zou zijn. Het onderhoud liep gelukkig volgens planning, al werd het de afgelopen weken nog even spannend omdat het veel regende. Volgens Schiphol is er hard gewerkt, waaronder in de nachten en weekenden, om de planning waar te maken.



"We hebben alles op alles gezet om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. Dat was dit jaar best lastig met de weersomstandigheden, maar met gepaste trots kunnen we de baan vanaf vanavond weer gaan gebruiken", zegt Sybren Hahn, directeur verantwoordelijk voor de infrastructuur op Schiphol.

Elk jaar gaat één van de banen in 'groot onderhoud', dat is nodig om de start- en landingsbanen in goede conditie te houden. Nu werd er 86.800 m2 aan speciaal 'scheurvertragend' asfalt aangelegd.



In maart mocht NH een kijkje nemen achter de schermen bij het onderhoud van de Kaagbaan. De tekst gaat verder na de video: