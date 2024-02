Chocoladereep of fles wijn moet leed door onderhoud Kaagbaan verzachten

De Kaagbaan is nu enkele dagen dicht voor onderhoud en dat is hoorbaar in dorpen als Rijsenhout, Uithoorn en Aalsmeer. Om het leed door de extra geluidsoverlast wat te verzachten, mogen omwonenden van Schiphol een presentje uitzoeken in de webshop van de luchthaven. "Ik heb elke dag wel een fles wijn nodig om de overlast weg te drinken", grapt Manfred uit Rijsenhout.

Omwonenden met vliegtuigoverlast mogen een presentje uitzoeken in de webshop van Schiphol - NH Nieuws / Eline Boshuizen

Manfred is 55 jaar oud en woont al zijn hele leven in Rijsenhout. De vliegtuigen horen er een beetje bij in Rijsenhout, vindt hij. Toch ervoer hij de laatste jaren veel meer overlast.



"Schiphol bepaalt dat wij tussen 0.00 en 06.00 uur lekker mogen slapen en de rest van de tijd moeten we maar naar de vliegtuigen luisteren", zegt de Rijsenhouter. "Dat is eigenlijk wel wrang, dat zij bepalen hoe wij moeten leven."



Momenteel is het helemaal een drama, vertelt hij. "Ik heb vorige week speciaal oordoppen laten aanmeten in de hoop dat ik beter ga slapen", vertelt hij. "Hopelijk gaat dat helpen."

Lees ook Schiphol Krijg ik meer overlast van vliegtuigen? Vijf vragen over onderhoud Schiphols Kaagbaan

Vliegtuigen vanaf en richting de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan, die nu in plaats van de Kaagbaan worden ingezet, vliegen over dichterbevolkt gebied. Daardoor is er momenteel meer overlast in plaatsen die onder die vliegroutes liggen. Presentje Om de pijn iets te verzachten mogen bewoners in de omgeving van Schiphol iets uitzoeken op de webshop van de luchthaven, van repen chocola en bioscoopbonnen tot kettinkjes en kaarsenstandaards. Manfred koos voor twee flessen wijn. "Al heb ik elke avond wel een fles wijn nodig om overlast weg te drinken", grapt hij. Schiphol stuurde 47.000 huishoudens die veel vlieghinder ondervinden een brief met de uitnodiging om iets uit te zoeken. "We willen er alles aan doen om de geluidshinder die omwonenden tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan ondervinden te beperken en waar mogelijk te verzachten", laat Schiphol weten. "Daarom willen we met een klein gebaar omwonenden tegemoetkomen." Het is de eerste keer dat Schiphol dat op deze manier doet. De luchthaven zegt benieuwd te zijn naar de reacties en wil het gebaar uitvoerig evalueren. Roest Er zijn ook plekken in de provincie die er juist op vooruit gaan nu de Kaagbaan dicht is. In de wijk Floriande in Hoofddorp zou het volgens Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland nu rustiger zijn.



"In de vakanties is het vliegtuiglawaai erg", vertelt een bewoonster. "Het is nu een stuk rustiger inderdaad." Ze vertelt dat ze goed geslapen heeft. "Geen vliegtuigen boven mijn hoofd, dat scheelt wel."



Toch moeten de bewoners er niet al te veel aan wennen. De Kaagbaan zal eind april weer in gebruik worden genomen.