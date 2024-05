'Pluisbrand' in Purmerbos in top 5 grote bosbranden: hoe kan dat?

Van Dun doelt dan bijvoorbeeld op het 'onbewust weggooien van een sigarettenpeuk'. Dat is in natte periodes niet meteen een probleem, maar tijdens een droge maand in juni wel. De pluisjes zorgen voor verschillende brandhaarden in het gras. Al snel wordt er, mede door het hitteprotocol, opgeschaald naar grote brand.

"Er lagen hele stapels van dat pluis", legt Van Dun uit. "Je kunt natuurbranden eigenlijk nooit voorkomen. De kunst zit hem erin om het klein te houden. Daarom komen veel brandweerwagens en -lieden die kant op." De volgende dag lijkt de schade uiteindelijk mee te vallen.

Kans op herhaling

Of Purmerend volgend jaar weer in deze lijst staat, weet Van Dun niet. "Aan de pluisjes kan je niks doen." Het ene jaar is dit volgens de woordvoerder erger dan het andere jaar. "Het kan altijd interessant zijn om die pluizen aan te steken." De periode van regenval de afgelopen tijd zorgt er in ieder geval voor dat de grond goed nat is. "In die zin zijn de voortekenen gunstig."