'Pluisruimen' in het Purmerbos na 'grote' brand om nieuwe vlammen te voorkomen

In het Purmerbos is na een tumultueuze avond de rust weer wedergekeerd. Wit populierenpluis, ook wel zomersneeuw genoemd, vatte rond half negen vlam en daardoor werden veel brandweerlieden ingezet. Volgens wandelaars is de commotie overdreven en is er geen schroeiplek te zien, maar een woordvoerder van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland ziet dit totaal anders: "Er is schade van vijf voetbalvelden groot."

Dennis Hoffman van Staatsbosbeheer legt uit dat de populierenpluis in brand is gevlogen. "Dat noemen we zomersneeuw. Je ziet ook een dekentje van pluis, dat is in de brand geraakt. Daar waren we best van geschrokken."

Of de schade groot is, daar zijn de meningen over verdeeld. "Ik heb het hele rondje gelopen", zegt een wandelaar die met zijn hond in het bos aanwezig is tegen NH. "Ik loop zo'n anderhalf uur en heb geen brandje gezien, geen schroeiplekken." Hij denkt dat de hele ophef 'een storm in een glas water is'. "Nou, een heftige brand? Ik kan hem niet vinden!".

Ook twee vrouwen die aan het nordic walken zijn, reageren verbaasd over alle ophef. "We hebben niks gezien." Ze zijn het wel eens met de massale inzet: "Het is toch allemaal droog en warm. Het zou jammer zijn als het Purmerbos verdwijnt."

Tekst gaat door onder de dronebeelden van het bos