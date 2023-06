Brand in Purmerbos is onder controle

De brand die vanavond in het Purmerbos woedde is inmiddels uit, dat maakte de brandweer zojuist bekend. Één brandweerman liep wat blaren op, verder vielen er geen gewonden.

De brand bestond uit meerdere kleine brandhaarden in het gras van het Purmerbos. "De brandweer doet nu samen met Staatsbosbeheer de laatste controles", vertelt de woordvoerder van de veiligheidsregio Zaanstreek Waterland aan NH. "En ze blussen dan ook eventueel de laatste kleine brandhaarden af."

De totale oppervlakte van de brand is nog niet duidelijk. Een politiehelikopter en een drone van de brandweer gingen de lucht in, "maar het was niet te zien hoe groot het precies was", aldus de woordvoerder.

Vuurzwepen

Omdat het om brandjes in het gras ging, werd het vuur voornamelijk bestreden met zogenaamde vuurzwepen. Dat is een stuk gereedschap met een steel, met daaraan in waaiervorm aangebrachte, verende, metalen strippen. Hiermee kan de grond worden omgewoeld, waarmee wordt voorkomen dat het smeulende vuur weer oplaait. "En dat heeft zijn vruchten afgeworpen."

Één brandweerman liep wat blaren op, verder raakte er niemand gewond.