Wielrenster Riejanne Markus trots op tweede plek in Vuelta Femenina en hoopt op Olympische Spelen

Is de tweede plek in de Vuelta Femenina één van je mooiste prestaties tot nu toe?

Jazeker. Het is voor het eerst dat wij met de damesploeg van Visma - Lease a Bike podium rijden in een grote ronde. Ik ben dan ook supertrots dat ik dat heb behaald. Vorig jaar werd ik van het podium gereden en dan is het heel mooi dat ik op de laatste dag van plek drie naar plek twee klim.

Hoe zit het met je Olympische droom?

Daar hoop ik nog steeds op. 29 mei horen wij de selectie dus ik wacht in spanning af.

Hoe ingewikkeld is het om bij die selectie te komen?

Heel erg. Er zijn maar vier plekken voor de wegwedstrijd. Van dat viertal mogen er twee de tijdrit rijden. Dat betekent dat je bij de beste vier rensters van Nederland moet behoren om geselecteerd te kunnen worden. Op dit moment laten een aantal meiden een heel hoog niveau zien. Marianne Vos heeft al een aantal wedstrijden gewonnen. Lorena Wiebes, Demi Vollering, Shirin van Anrooij en Ellen van Dijk rijden dit voorjaar ontzettend goed. Er zijn gewoon een aantal hele sterke kandidaten.

Heb je het idee dat je met die tweede plek in de Vuelta Femenina je visitekaartje hebt afgegeven?

Absoluut. Dat is een uitslag die meespeelt. Zeker weten.

Aan de andere kant: de Vuelta duurt acht dagen en de olympische wegrit is één dag. Kan je dat vergelijken?

Misschien niet, maar uiteindelijk maakt dat niet heel veel uit. In de selectie worden meerdere dingen meegenomen. Dit is een mooie uitslag waar ik trots op ben. Ik heb de selectie ook niet in handen. Het enige wat ik kan doen is mijzelf laten zien in de wedstrijden en dat heb ik gedaan. Nu is het aan de bondscoach om een beslissing te komen.

Wat zegt je gevoel?

Ik kan er zoveel over speculeren als ik zelf wil, maar dat brengt mij niets. Ik focus op mijzelf.

En lukt dat, want dit houdt je al maanden bezig?

Jawel. Het is mijn grootste droom om wel te gaan. Alleen je moet er altijd rekening mee houden dat er een kans is dat je niet gaat. Dat is de harde realiteit in topsport. Daar groei je mee op en leer je mee omgaan. Dat weet je als je dit traject in gaat. Het is gewoon niet makkelijk.

De komende twee weken is Markus in Nederland. Volgende week rijdt ze de wedstrijd Veenendaal - Veenendaal en daarna gaat ze op hoogtestage in Andorra.