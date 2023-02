Wielrenster Riejanne Markus nog steeds apetrots op kampioenstrui: "Heel speciaal"

Wielrenster Riejanne Markus rijdt dit seizoen in de Nederlandse kampioenstrui. Tijdens haar trainingsritjes trekt ze dan ook regelmatig de aandacht. "Ze vragen dan of ik de echte kampioen ben en dan kan ik zeggen dat ik dat echt ben", vertelt een stralende Markus.

Wielrenster Riejanne Markus legt dit jaar de focus op tijdrijden - NH Nieuws

"Ik ben er echt trots op en het is gewoon heel speciaal om in die trui te rijden", vervolgt Markus. De inwoonster van buurtschap De Zwarte Kat nabij Amstelveen, vertelt verder dat de kampioenstrui wel wat dingen heeft veranderd in haar leven. Zo staat ze veel meer in de picture en verwacht haar ploeg Team Jumbo-Visma ook meer resultaten van haar dit seizoen. Omloop Het Nieuwsblad Markus heeft haar eerste rittenkoers van het jaar al achter de rug, maar eigenlijk begint het seizoen pas echt aanstaande zaterdag wanneer Omloop Het Nieuwsblad wordt verreden. "Ik hoop dat de vorm goed genoeg is om mee te kunnen in de finale", blikt Markus vooruit.

De komende voorjaarsklassiekers liggen Markus wat minder dan de Ardennenklassiekers die in de tweede helft van april worden verreden. "Het klimmen is net wat anders dan in Vlaanderen. De Amstel Gold Race met al het draaien en keren vind ik de mooiste klassieker."

Riejanne Markus op de tijdritfiets - Orange Pictures

Na de voorjaarsklassiekers staat voor Markus La Vuelta Femenina op het programma. Die begint op 1 mei.

Tijdrijden Markus geeft aan dat dit jaar de focus op het tijdrijden ligt. "Daar kijk ik het meest naar uit. Ik hoop mij dit jaar te plaatsen voor het WK tijdrijden. Dat is in Nederland niet makkelijk, maar dat is wel een droomdoel van mij. Er zijn maar maar drie startplekken voor het WK. Wereldkampioen Ellen van Dijk heeft haar eigen plek dus dan blijven er maar twee plekken over."