Binnenkijken: de Helsdeur pompt al meer dan 50 jaar onopvallend onze voeten droog

Het gemaal is niet alleen van belang voor de kwaliteit maar ook voor de waterstand in het gebied. "Je kunt het Noord-Hollands kanaal zien als de hoofdslagader en de polderslootjes als de kleinere aders. Als de waterstand in het kanaal te hoog is, kunnen die kleine slootjes niet lozen. Wij moeten er daarom voor zorgen dat het niveau in het kanaal op peil is. Dat is nu, en meestal, 0,5 meter onder NAP,"

Het water voor en achter het gemaal kolkt rustig in de richting van de zee. "Het water lijkt rustig te gaan, maar het gaat best vlot. Als je het hebt over de capaciteit: we kunnen 4000 kuub water per minuut spuien. Als we de pompen aanzetten kunnen we 3600 kuub per minuut lozen. Het is een immense hoeveelheid water."