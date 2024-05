Strijd voor paling en stekelbaars in Noord-Holland: "De Helsdeur als hemelpoort"

Er is net gespuid en zoet water stroomt richting zee. Dat is het moment om te vissen, zegt Rik Beentje, adviseur visbeheer van het hoogheemraadschap. "Zoet water trekt glasaal en stekelbaarsjes deze kant op." De vissen komen van zee om te groeien en te paaien in Noord-Hollandse wateren. Maar dan moeten ze wel via het gemaal naar het Noordhollands Kanaal kunnen.

Brievenbus

Het gemaal De Helsdeur vormt een barrière tussen de zee en het binnenwater. Daarom zijn zo'n twintig jaar geleden vispassages of zogenoemde 'brievenbussen' in de afsluitkleppen van het gemaal gemaakt waar de vis doorheen kan zwemmen. Dat is ook een uitgesproken plek om de vismigratie te onderzoeken. Hoe? Dat zie je in de video.

Tekst gaat door onder de video.