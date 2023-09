Gemaal met grootste stoommachine ter wereld krijgt bijzondere opknapbeurt

Houtrot, corrosie en andere schade: het gemaal in Cruquius, bekend van de grootste stoommachine ter wereld, krijgt de komende maanden een flinke opknapbeurt. De renovaties vinden plaats in de onderbuik van het gemaal, een plek die voor werklui lastig te bereiken is.

Deze week vormt het startschot van drie maanden aan speciale restauraties - NH Nieuws

In het water van de Kruisvaart staan steigers om goed bij de rotte balken te kunnen komen. Deze balken, die zich in de onderbuik van het stoomgemaal bevinden, zullen de komende tijd flink onderhanden worden genomen. Dit is essentieel: op deze balken leunt namelijk de stortvloer van het gemaal. Pompen Het water dat het gemaal uit de Kruisvaart zuigt, wordt uitgestort over die vloer, die als een balkon een paar meter boven de vaart hangt. Vervolgens wordt dit water door het gemaal en in de hoger gelegen Ringvaart gepompt. "Dat zijn nogal wat liters, en daarom moet de draagconstructie van de vloer op orde zijn," vertelt Elise van Melis, directeur van Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

Gemaal De Cruquius werd halverwege de negentiende eeuw gebouwd om, samen met twee andere gemalen, de Haarlemmermeerpolder droog te pompen. De stoommachine die toen het gemaal aandreef is de grootste ter wereld. Mede daarom hoort het gebouw bij de Top 100 der Nederlandse rijksmonumenten. Tegenwoordig huisvest het gemaal het Haarlemmermeermuseum De Cruquius.

In deze eerste week is vooral gekeken naar wat de schade aan de balken is. Bij een eerste inspectie, eerder in het proces, moest met een bootje onder het gemaal door worden gevaren om van een afstand een inschatting te maken. Inmiddels staan er steigers onder de stortvloer.

"Net zoals bij een rotte kies vullen we de gaatjes in de constructie op" Jeroen Twisk, projectleider

De voornaamste zorg is dat de uiteinden van de balken wegrotten door vochtaanslag. "We halen net als bij een rotte kies de slechte delen weg, en vullen dan simpel gezegd de overgebleven holte weer op", vertelt Jeroen Twisk, de bouwhistoricus is als projectleider betrokken bij de restauratie. "Zo blijven de balken stevig verankerd in de constructie en kan de stortvloer nog jaren mee." De restauraties gaan enkele maanden duren. In december hopen Van Melis en Twisk klaar te zijn. Naast het verstevigen van de balken vinden er ook reparaties plaats aan andere onderdelen van het gemaal, waaronder aan de zuigers waarmee het water naar de stortvloer wordt getild. De installatie moet daarna weer tientallen jaren meegaan. Het Haarlemmermeermuseum blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open voor publiek.