Geen blad voor de mond bij Volendamse schilder en visboer: "Je moet je schamen"

FC Volendam likt haar wonden. Na het 1-4 verlies tegen Ajax valt de voetbalclub uit het vissersdorp van de hoogste voetbaltrede. En ondanks dat iedereen het zag aankomen, doet dat best pijn. Met de schilder Henk de Boer en visboer Paul Moormann blikken we terug op dit absurde seizoen en kijken we ook vooruit. "Dit seizoen heeft het dorp Volendam een beetje verdeeld."