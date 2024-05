Berkhouter die ontsnapte uit politiebus verdacht van nog meer strafbare feiten

Het was een opmerkelijk verhaal, precies een jaar geleden: het lukte een man in Hoorn om uit een rijdend politiebusje te ontsnappen. Even daarvoor werd hij gearresteerd, toen hij in Lutjebroek werd aangehouden vanwege bezit van een vuurwapen en kogels.

Onderweg naar het politiebureau zou hij zijn ontkomen, door het dakluik in te trappen. De verdachte vluchtte, maar kon even later toch worden aangehouden, door de grote politiemacht die achter hem aan ging. Navraag bij de politie leerde destijds dat arrestanten uit veiligheidsoverwegingen niet geboeid worden vervoerd.

'Oorverdovend stil'

Tijdens de inleidende zitting hield de verdachte zijn kaken op elkaar. "Hij is oorverdovend stil", merkte de voorzitter op tegen zijn advocate. "Gaat hij vandaag nog iets verklaren?" Zijn advocate antwoordde dat hij dat wellicht doet als de zaak inhoudelijk wordt besproken, op 28 juni. "Daar gaan we het samen nog over hebben."

Duidelijk is dat de 24-jarige S. B. uit Berkhout zich dan moet verantwoorden voor meerdere strafbare feiten. Hij zit momenteel vast voor het bezit van een vuurwapen met munitie en verzet tegen de politie, die hij ook bespuugd zou hebben en hebben beledigd. Maar ook voor het bezit van een jammer, dat is een stoorzender die mobiel telefoon- en internetverkeer plaatselijk onmogelijk maakt, bezit van professioneel vuurwerk en het maken van een explosief.

'Nodig om een vuurwapen te dragen'

"Vandaag zit hij precies 77 dagen vast", had advocate Sophie Eijsbouts berekend. Zij wilde graag dat de Berkhouter zijn proces in vrijheid mocht afwachten, maar de officier van justitie had een andere mening. Zij vond de feiten te ernstig. "Blijkbaar heeft hij het nodig om steeds een vuurwapen bij zich te dragen." De rechter oordeelde dat de Berkhouter vast blijft zitten, op 28 juni wordt de zaak dus verder behandeld.