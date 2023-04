Verdachte ontsnapt via dakluik uit politiebus Hoorn, na massale inzet opnieuw opgepakt

De politie heeft vanmiddag rondom de Westfriese Parkweg in Hoorn een man aangehouden die eerder die dag uit een politiebusje wist te ontsnappen. Hij zou via het dakluik van de politiebus de benen hebben genomen. Door een groots opgezette zoekactie is de man opnieuw gepakt.

Een verdachte ontsnapte vanmiddag in Hoorn tijdens vervoer in een politiebusje. Dat bevestigt de politie aan NH. "Hij is inderdaad losgebroken tijdens vervoer." Hij zou via een dakluik uit de bus zijn gekropen. Kleerscheuren Er werd groots ingezet bij een weiland op de Westfriese Parkweg. Onder meer honden, busjes en een politiehelikopter waren nodig om de verdachte opnieuw te pakken te krijgen. Via bosjes en het water probeerde hij weg te komen. Op foto's is te zien dat de man er kleerscheuren aan over gehouden heeft.

Hoe dit heeft kunnen gebeuren, moeten we echt onderzoeken Politie-woordvoerder

"De inzet was inderdaad aanzienlijk", zegt een woordvoerder van de politie. Er waren veel wagens van de politie, met helikopters en honden, een ambulance en een brandweer betrokken. "Met goed resultaat, dus dat is fijn." De verdachte zit nu vast in de cel. De politie stelt dat onderzocht wordt hoe het heeft kunnen gebeuren dat de man tijdens het vervoeren uit de politiebus is ontsnapt. "Dit moeten we - en gaan we - echt onderzoeken." Onder meer politiehonden werden dus ingezet bij de massale zoekactie.